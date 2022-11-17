آخر الأخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 06:04
17/11/2022 06:04:56
آلان عون للـLBCI: المشهد سيتكرّر عند كلّ جلسة اذا لن يقوم أحد بجهد وسنبقى في هذه الدوامة والأوراق الملغاة لا تليق بجدية المجلس النيابي
آلان عون للـLBCI: المشهد سيتكرّر عند كلّ جلسة اذا لن يقوم أحد بجهد وسنبقى في هذه الدوامة والأوراق الملغاة لا تليق بجدية المجلس النيابي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيتكرّر,المشهد,للـLBCI,آلان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً