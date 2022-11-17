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17 تشرين الثاني 2022 - 06:04
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آلان عون للـLBCI: المشهد سيتكرّر عند كلّ جلسة اذا لن يقوم أحد بجهد وسنبقى في هذه الدوامة والأوراق الملغاة لا تليق بجدية المجلس النيابي

آلان عون للـLBCI: المشهد سيتكرّر عند كلّ جلسة اذا لن يقوم أحد بجهد وسنبقى في هذه الدوامة والأوراق الملغاة لا تليق بجدية المجلس النيابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيتكرّر,المشهد,للـLBCI,آلان,
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آلان عون للـLBCI: المشهد سيتكرّر عند كلّ جلسة اذا لن يقوم أحد بجهد وسنبقى في هذه الدوامة والأوراق الملغاة لا تليق بجدية المجلس النيابي
Lebanon News
 
 
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