نديم الجميل للـLBCI عند سؤاله عن ردّه للنائبين قبلان قبلان وعلي خريس عن اتفاق مع اسرائيل: الفريق الآخر هو أكبر فريق متعاون مع اسرئيل ومتفق معها إذا لا يحق لأحد أن يخوّن الآخر