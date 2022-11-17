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17 تشرين الثاني 2022 - 06:09
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نديم الجميل للـLBCI عند سؤاله عن ردّه للنائبين قبلان قبلان وعلي خريس عن اتفاق مع اسرائيل: الفريق الآخر هو أكبر فريق متعاون مع اسرئيل ومتفق معها إذا لا يحق لأحد أن يخوّن الآخر

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نديم الجميل للـLBCI عند سؤاله عن ردّه للنائبين قبلان قبلان وعلي خريس عن اتفاق مع اسرائيل: الفريق الآخر هو أكبر فريق متعاون مع اسرئيل ومتفق معها إذا لا يحق لأحد أن يخوّن الآخر
Lebanon News
 
 
 
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