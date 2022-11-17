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17 تشرين الثاني 2022 - 06:09
17/11/2022 06:09:25
نديم الجميل للـLBCI عند سؤاله عن ردّه للنائبين قبلان قبلان وعلي خريس عن اتفاق مع اسرائيل: الفريق الآخر هو أكبر فريق متعاون مع اسرئيل ومتفق معها إذا لا يحق لأحد أن يخوّن الآخر
نديم الجميل للـLBCI عند سؤاله عن ردّه للنائبين قبلان قبلان وعلي خريس عن اتفاق مع اسرائيل: الفريق الآخر هو أكبر فريق متعاون مع اسرئيل ومتفق معها إذا لا يحق لأحد أن يخوّن الآخر
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