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17 تشرين الثاني 2022 - 06:13
17/11/2022 06:13:47
مارك ضو للـLBCI: أعطينا صوتنا لـ"لبنان الجديد" اليوم أما في الجلسة المقبلة فندرس جدياً التصويت لمعوض لأنه المقنع الوحيد حتى الآن ونقوم باتّفاق معه حول كيفية ادارة المرحلة
مارك ضو للـLBCI: أعطينا صوتنا لـ"لبنان الجديد" اليوم أما في الجلسة المقبلة فندرس جدياً التصويت لمعوض لأنه المقنع الوحيد حتى الآن ونقوم باتّفاق معه حول كيفية ادارة المرحلة
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