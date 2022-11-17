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17 تشرين الثاني 2022 - 06:17
17/11/2022 06:17:24
أشرف ريفي للـLBCI: اقتراحي ان تعلّق الجلسات الى 15 شباط وتستكمل إلى أن يأتي الوحي الخارجي
أشرف ريفي للـLBCI: اقتراحي ان تعلّق الجلسات الى 15 شباط وتستكمل إلى أن يأتي الوحي الخارجي
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