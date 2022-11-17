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17 تشرين الثاني 2022 - 06:30
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ميشال معوّض: من الواضح اليوم انه حصل نوع من التراجع الناتج عن تدخلات نعرفها مع مجموعة من بعض النواب المستقيلن وسنعالج الموضوع

ميشال معوّض: من الواضح اليوم انه حصل نوع من التراجع الناتج عن تدخلات نعرفها مع مجموعة من بعض النواب المستقيلن وسنعالج الموضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الواضح,معوّض,ميشال,
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ميشال معوّض: من الواضح اليوم انه حصل نوع من التراجع الناتج عن تدخلات نعرفها مع مجموعة من بعض النواب المستقيلن وسنعالج الموضوع
Lebanon News
 
 
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