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17 تشرين الثاني 2022 - 06:30
17/11/2022 06:30:46
ميشال معوّض: من الواضح اليوم انه حصل نوع من التراجع الناتج عن تدخلات نعرفها مع مجموعة من بعض النواب المستقيلن وسنعالج الموضوع
ميشال معوّض: من الواضح اليوم انه حصل نوع من التراجع الناتج عن تدخلات نعرفها مع مجموعة من بعض النواب المستقيلن وسنعالج الموضوع
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LBCI News Lebanon
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