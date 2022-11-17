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17 تشرين الثاني 2022 - 06:31
17/11/2022 06:31:19
ميشال معوّض: المعركة التي نخوضها هي بين محاولة جدّية للبننة الاستحقاق وبين انتظار التسويات الخارجية "الموضوع واضح" ونحن لا نريد هذه التسويات ونقدّم الحلّ البديل
ميشال معوّض: المعركة التي نخوضها هي بين محاولة جدّية للبننة الاستحقاق وبين انتظار التسويات الخارجية "الموضوع واضح" ونحن لا نريد هذه التسويات ونقدّم الحلّ البديل
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LBCI News Lebanon
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