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17 تشرين الثاني 2022 - 16:00
17/11/2022 16:00:24
أ.ف.ب: قرار جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد روسيا حول المواقع النووية في أوكرانيا
أ.ف.ب: قرار جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد روسيا حول المواقع النووية في أوكرانيا
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