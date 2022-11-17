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17 تشرين الثاني 2022 - 16:00
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أ.ف.ب: قرار جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد روسيا حول المواقع النووية في أوكرانيا

أ.ف.ب: قرار جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد روسيا حول المواقع النووية في أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار جديد,قرار,
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أ.ف.ب: قرار جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد روسيا حول المواقع النووية في أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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