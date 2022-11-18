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18 تشرين الثاني 2022 - 03:43
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لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في بانكوك على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في بانكوك على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودي,العهد,لقاء,
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لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في بانكوك على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
Lebanon News
 
 
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