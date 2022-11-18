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18 تشرين الثاني 2022 - 03:43
18/11/2022 03:43:51
لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في بانكوك على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في بانكوك على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
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LBCI News Lebanon
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