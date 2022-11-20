وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": أريد هيئة ناظمة وليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع "سوناطراك" التي يجب أن تكون حليفتنا