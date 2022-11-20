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20 تشرين الثاني 2022 - 16:08
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وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": أريد هيئة ناظمة وليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع "سوناطراك" التي يجب أن تكون حليفتنا

وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": أريد هيئة ناظمة وليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع "سوناطراك" التي يجب أن تكون حليفتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فياض,وليد,
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وليد فياض لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: أريد هيئة ناظمة وليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع &quot;سوناطراك&quot; التي يجب أن تكون حليفتنا
Lebanon News
 
 
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