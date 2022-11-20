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20 تشرين الثاني 2022 - 16:08
20/11/2022 16:08:32
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": أريد هيئة ناظمة وليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع "سوناطراك" التي يجب أن تكون حليفتنا
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": أريد هيئة ناظمة وليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع "سوناطراك" التي يجب أن تكون حليفتنا
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