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20 تشرين الثاني 2022 - 16:09
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وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": في موضوع الجزائر فهمت أنه كانت هناك رغبة أن يحصل اللقاء مع وزير الطاقة الجزائري بعد القمة والعلاقة جيدة جداً مع العراق ومسودة الاتفاق مع العراق هي بحوزتنا وارسلت فريقاً تقنياً لإيران بموضوع الفيول الإيراني

وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": في موضوع الجزائر فهمت أنه كانت هناك رغبة أن يحصل اللقاء مع وزير الطاقة الجزائري بعد القمة والعلاقة جيدة جداً مع العراق ومسودة الاتفاق مع العراق هي بحوزتنا وارسلت فريقاً تقنياً لإيران بموضوع الفيول الإيراني Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فياض,وليد,
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وليد فياض لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: في موضوع الجزائر فهمت أنه كانت هناك رغبة أن يحصل اللقاء مع وزير الطاقة الجزائري بعد القمة والعلاقة جيدة جداً مع العراق ومسودة الاتفاق مع العراق هي بحوزتنا وارسلت فريقاً تقنياً لإيران بموضوع الفيول الإيراني
Lebanon News
 
 
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