وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": موضوع التعديات على المنشآت النفطية ليس جديداً لكنه في تزايد كبير ولم أغلق المنشآت ولكن أوقفت إدخال المحروقات على منشآت الشمال الى أن "نؤمّنها" ومن الضروري تأمين استمرارية عملها في الشمال