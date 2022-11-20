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20 تشرين الثاني 2022 - 16:28
20/11/2022 16:28:06
نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": قمت بالتصويت لميشال معوّض ولم أصوّت لميشال ضاهر وقمت أيضاً بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض ومستعدّ لدعم الرئيس المقبل بكلّ قدرتي
نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": قمت بالتصويت لميشال معوّض ولم أصوّت لميشال ضاهر وقمت أيضاً بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض ومستعدّ لدعم الرئيس المقبل بكلّ قدرتي
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