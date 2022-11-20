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20 تشرين الثاني 2022 - 16:28
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نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": قمت بالتصويت لميشال معوّض ولم أصوّت لميشال ضاهر وقمت أيضاً بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض ومستعدّ لدعم الرئيس المقبل بكلّ قدرتي

نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": قمت بالتصويت لميشال معوّض ولم أصوّت لميشال ضاهر وقمت أيضاً بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض ومستعدّ لدعم الرئيس المقبل بكلّ قدرتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,افرام,نعمة,
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نعمة افرام لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: قمت بالتصويت لميشال معوّض ولم أصوّت لميشال ضاهر وقمت أيضاً بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض ومستعدّ لدعم الرئيس المقبل بكلّ قدرتي
Lebanon News
 
 
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