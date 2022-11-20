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20 تشرين الثاني 2022 - 16:35
20/11/2022 16:35:27
نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": موضوع "حماية المقاومة" يحتاج الى بحث مع كل الافرقاء واعتبر لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً ولكننا نحتاج أن "نفهم بعضنا البعض" ويجب القيام بمشروع مشترك في لبنان وننجح به وأوّله بناء المؤسسات
نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": موضوع "حماية المقاومة" يحتاج الى بحث مع كل الافرقاء واعتبر لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً ولكننا نحتاج أن "نفهم بعضنا البعض" ويجب القيام بمشروع مشترك في لبنان وننجح به وأوّله بناء المؤسسات
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LBCI News Lebanon
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