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20 تشرين الثاني 2022 - 16:35
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نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": موضوع "حماية المقاومة" يحتاج الى بحث مع كل الافرقاء واعتبر لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً ولكننا نحتاج أن "نفهم بعضنا البعض" ويجب القيام بمشروع مشترك في لبنان وننجح به وأوّله بناء المؤسسات

نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": موضوع "حماية المقاومة" يحتاج الى بحث مع كل الافرقاء واعتبر لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً ولكننا نحتاج أن "نفهم بعضنا البعض" ويجب القيام بمشروع مشترك في لبنان وننجح به وأوّله بناء المؤسسات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,افرام,نعمة,
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نعمة افرام لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: موضوع &quot;حماية المقاومة&quot; يحتاج الى بحث مع كل الافرقاء واعتبر لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً ولكننا نحتاج أن &quot;نفهم بعضنا البعض&quot; ويجب القيام بمشروع مشترك في لبنان وننجح به وأوّله بناء المؤسسات
Lebanon News
 
 
 
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