نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري وعلاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض