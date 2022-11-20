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20 تشرين الثاني 2022 - 17:11
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نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري وعلاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض

نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري وعلاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,افرام,نعمة,
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نعمة افرام لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري وعلاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض
Lebanon News
 
 
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