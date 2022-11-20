آخر الأخبار
20 تشرين الثاني 2022 - 17:11
20/11/2022 17:11:58
نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري وعلاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض
نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري وعلاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,افرام,نعمة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً