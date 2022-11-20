زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": التواصل الفرنسي مع فرنجيّة مستمرّ وأنا مصرّ أنه صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الجمهورية والجميع يعلم أن حزب الله يدعم ترشيحه ولا تواصل جدّي مع "القوات"