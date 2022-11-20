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20 تشرين الثاني 2022 - 17:12
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زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": التواصل الفرنسي مع فرنجيّة مستمرّ وأنا مصرّ أنه صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الجمهورية والجميع يعلم أن حزب الله يدعم ترشيحه ولا تواصل جدّي مع "القوات"

زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": التواصل الفرنسي مع فرنجيّة مستمرّ وأنا مصرّ أنه صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الجمهورية والجميع يعلم أن حزب الله يدعم ترشيحه ولا تواصل جدّي مع "القوات" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,المكاري,زياد,
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زياد المكاري لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: التواصل الفرنسي مع فرنجيّة مستمرّ وأنا مصرّ أنه صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الجمهورية والجميع يعلم أن حزب الله يدعم ترشيحه ولا تواصل جدّي مع &quot;القوات&quot;
Lebanon News
 
 
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