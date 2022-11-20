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20 تشرين الثاني 2022 - 17:12
20/11/2022 17:12:50
زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": التواصل الفرنسي مع فرنجيّة مستمرّ وأنا مصرّ أنه صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الجمهورية والجميع يعلم أن حزب الله يدعم ترشيحه ولا تواصل جدّي مع "القوات"
زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": التواصل الفرنسي مع فرنجيّة مستمرّ وأنا مصرّ أنه صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الجمهورية والجميع يعلم أن حزب الله يدعم ترشيحه ولا تواصل جدّي مع "القوات"
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