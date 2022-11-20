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20 تشرين الثاني 2022 - 17:13
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زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": إعلان فرنجيّة ترشيحه لا يغيّر باللعبة الانتخابية وكنت اتمنى على باسيل والتيار الوطني الحر ان يقوموا بخلوة ونقد ذاتي بعد هذا العهد

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زياد المكاري لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: إعلان فرنجيّة ترشيحه لا يغيّر باللعبة الانتخابية وكنت اتمنى على باسيل والتيار الوطني الحر ان يقوموا بخلوة ونقد ذاتي بعد هذا العهد
Lebanon News
 
 
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