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20 تشرين الثاني 2022 - 17:13
20/11/2022 17:13:24
زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": إعلان فرنجيّة ترشيحه لا يغيّر باللعبة الانتخابية وكنت اتمنى على باسيل والتيار الوطني الحر ان يقوموا بخلوة ونقد ذاتي بعد هذا العهد
زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": إعلان فرنجيّة ترشيحه لا يغيّر باللعبة الانتخابية وكنت اتمنى على باسيل والتيار الوطني الحر ان يقوموا بخلوة ونقد ذاتي بعد هذا العهد
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