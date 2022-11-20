زياد المكاري لـ"الاحد مع ماريو": إعلان فرنجيّة ترشيحه لا يغيّر باللعبة الانتخابية وكنت اتمنى على باسيل والتيار الوطني الحر ان يقوموا بخلوة ونقد ذاتي بعد هذا العهد