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21 تشرين الثاني 2022 - 05:16
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تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء كفررمان والنبطية حتى قرى إقليم التفاح منفذا غارات وهمية

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تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء كفررمان والنبطية حتى قرى إقليم التفاح منفذا غارات وهمية
Lebanon News
 
 
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