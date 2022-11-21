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21 تشرين الثاني 2022 - 05:16
21/11/2022 05:16:31
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء كفررمان والنبطية حتى قرى إقليم التفاح منفذا غارات وهمية
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء كفررمان والنبطية حتى قرى إقليم التفاح منفذا غارات وهمية
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LBCI News Lebanon
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