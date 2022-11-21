آخر الأخبار
21 تشرين الثاني 2022 - 05:44
21/11/2022 05:44:28
مخزومي على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة: واجبنا كلجنة أشغال حماية أهلنا من الانبعاثات الناتجة عن تخمر الحبوب في صوامع المرفأ
مخزومي على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة: واجبنا كلجنة أشغال حماية أهلنا من الانبعاثات الناتجة عن تخمر الحبوب في صوامع المرفأ
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجان,جلسة,هامش,مخزومي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً