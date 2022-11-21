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21 تشرين الثاني 2022 - 06:26
21/11/2022 06:26:02
ميقاتي من السراي الحكومي: برنامج الأغذية العالمي يصرف مساعدات لـ70% من السوريين ولـ30% من اللبنانيين
ميقاتي من السراي الحكومي: برنامج الأغذية العالمي يصرف مساعدات لـ70% من السوريين ولـ30% من اللبنانيين
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LBCI News Lebanon
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