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21 تشرين الثاني 2022 - 10:36
21/11/2022 10:36:03
معلومات للـLBCI: وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة هدى سلوم المحامي يتقدم الى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بدعوى ردّ القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة وقد تبلغت الخطيب الدعوى المذكورة
معلومات للـLBCI: وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة هدى سلوم المحامي يتقدم الى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بدعوى ردّ القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة وقد تبلغت الخطيب الدعوى المذكورة
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