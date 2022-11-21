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21 تشرين الثاني 2022 - 10:48
21/11/2022 10:48:16
جمعية صرخة المودعين: الوصول الى اتفاق بين المودعة اميرة البيطار وبنك البركة يقضي بحصولها على مبلغ ١٥٠٠٠ دولار كاش من قيمة وديعتها البالغة ١٣٢ الف دولار
جمعية صرخة المودعين: الوصول الى اتفاق بين المودعة اميرة البيطار وبنك البركة يقضي بحصولها على مبلغ ١٥٠٠٠ دولار كاش من قيمة وديعتها البالغة ١٣٢ الف دولار
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LBCI News Lebanon
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