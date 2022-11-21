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21 تشرين الثاني 2022 - 10:48
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جمعية صرخة المودعين: الوصول الى اتفاق بين المودعة اميرة البيطار وبنك البركة يقضي بحصولها على مبلغ ١٥٠٠٠ دولار كاش من قيمة وديعتها البالغة ١٣٢ الف دولار

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جمعية صرخة المودعين: الوصول الى اتفاق بين المودعة اميرة البيطار وبنك البركة يقضي بحصولها على مبلغ ١٥٠٠٠ دولار كاش من قيمة وديعتها البالغة ١٣٢ الف دولار
Lebanon News
 
 
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