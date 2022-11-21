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21 تشرين الثاني 2022 - 15:46
21/11/2022 15:46:04
خلدون الشريف لـ "عشرين 30": الطائف صُنع جراء أحداث متراكمةوهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين
خلدون الشريف لـ "عشرين 30": الطائف صُنع جراء أحداث متراكمةوهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين
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LBCI News Lebanon
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