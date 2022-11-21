آخر الأخبار
21 تشرين الثاني 2022 - 15:46
Back

خلدون الشريف لـ "عشرين 30": الطائف صُنع جراء أحداث متراكمةوهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين

خلدون الشريف لـ "عشرين 30": الطائف صُنع جراء أحداث متراكمةوهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشريف,خلدون,
episodes
خلدون الشريف لـ &quot;عشرين 30&quot;: الطائف صُنع جراء أحداث متراكمةوهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً