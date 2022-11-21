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21 تشرين الثاني 2022 - 15:55
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النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ "عشرين 30": لا يمكننا تجاهل الظروف التي أحاطت الطائف ومن ينتقد الاتفاق لم يقرأ مضمونه

النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ "عشرين 30": لا يمكننا تجاهل الظروف التي أحاطت الطائف ومن ينتقد الاتفاق لم يقرأ مضمونه Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطرس,السابق,والوزير,النائب,
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النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ &quot;عشرين 30&quot;: لا يمكننا تجاهل الظروف التي أحاطت الطائف ومن ينتقد الاتفاق لم يقرأ مضمونه
Lebanon News
 
 
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