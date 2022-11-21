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21 تشرين الثاني 2022 - 15:55
21/11/2022 15:55:01
النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ "عشرين 30": لا يمكننا تجاهل الظروف التي أحاطت الطائف ومن ينتقد الاتفاق لم يقرأ مضمونه
النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ "عشرين 30": لا يمكننا تجاهل الظروف التي أحاطت الطائف ومن ينتقد الاتفاق لم يقرأ مضمونه
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LBCI News Lebanon
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