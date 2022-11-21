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21 تشرين الثاني 2022 - 15:57
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خلدون الشريف لـ "عشرين 30": ما طبق بالطائف هو اجتزاء والطائف ضامن لاستقرار ووحدة البلد وهناك بعض المجموعات الصغيرة والنادرة جدا التي قد تكون غير متمسكة بالطائف

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خلدون الشريف لـ &quot;عشرين 30&quot;: ما طبق بالطائف هو اجتزاء والطائف ضامن لاستقرار ووحدة البلد وهناك بعض المجموعات الصغيرة والنادرة جدا التي قد تكون غير متمسكة بالطائف
Lebanon News
 
 
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