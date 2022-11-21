خلدون الشريف لـ "عشرين 30": ما طبق بالطائف هو اجتزاء والطائف ضامن لاستقرار ووحدة البلد وهناك بعض المجموعات الصغيرة والنادرة جدا التي قد تكون غير متمسكة بالطائف