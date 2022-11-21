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21 تشرين الثاني 2022 - 16:18
21/11/2022 16:18:24
قباني لـ "عشرين 30": الدور الذي كان يقوم به رئيس الجمهورية تغير واتى مع الطائف ليلعب دور المرجعية الوطنية
قباني لـ "عشرين 30": الدور الذي كان يقوم به رئيس الجمهورية تغير واتى مع الطائف ليلعب دور المرجعية الوطنية
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