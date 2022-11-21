قباني لـ "عشرين 30": لا غموض ولا مشاكل في بنود الطائف بل ثغرات تظهرت خلال التطبيق ويمكن تعديلها ولكن هذا لا يعني انه لم يعد يصلح اطلاقا وهو حلّ كل النزاعات التاريخية في لبنان