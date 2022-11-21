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21 تشرين الثاني 2022 - 16:28
21/11/2022 16:28:22
قباني لـ "عشرين 30": لا غموض ولا مشاكل في بنود الطائف بل ثغرات تظهرت خلال التطبيق ويمكن تعديلها ولكن هذا لا يعني انه لم يعد يصلح اطلاقا وهو حلّ كل النزاعات التاريخية في لبنان
قباني لـ "عشرين 30": لا غموض ولا مشاكل في بنود الطائف بل ثغرات تظهرت خلال التطبيق ويمكن تعديلها ولكن هذا لا يعني انه لم يعد يصلح اطلاقا وهو حلّ كل النزاعات التاريخية في لبنان
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