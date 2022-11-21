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21 تشرين الثاني 2022 - 16:56
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حرب لـ "عشرين 30": دور بري لا يختصر مجلس النواب وأخطأنا بمطالبة إعطاء صلاحية تفسير موّاد الدستور للمجلس النيابي ويجب إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الدستوري شرط وضع معايير لتعيين أعضائه

حرب لـ "عشرين 30": دور بري لا يختصر مجلس النواب وأخطأنا بمطالبة إعطاء صلاحية تفسير موّاد الدستور للمجلس النيابي ويجب إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الدستوري شرط وضع معايير لتعيين أعضائه Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,
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حرب لـ &quot;عشرين 30&quot;: دور بري لا يختصر مجلس النواب وأخطأنا بمطالبة إعطاء صلاحية تفسير موّاد الدستور للمجلس النيابي ويجب إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الدستوري شرط وضع معايير لتعيين أعضائه
Lebanon News
 
 
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