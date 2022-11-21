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21 تشرين الثاني 2022 - 16:56
21/11/2022 16:56:08
حرب لـ "عشرين 30": دور بري لا يختصر مجلس النواب وأخطأنا بمطالبة إعطاء صلاحية تفسير موّاد الدستور للمجلس النيابي ويجب إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الدستوري شرط وضع معايير لتعيين أعضائه
حرب لـ "عشرين 30": دور بري لا يختصر مجلس النواب وأخطأنا بمطالبة إعطاء صلاحية تفسير موّاد الدستور للمجلس النيابي ويجب إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الدستوري شرط وضع معايير لتعيين أعضائه
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