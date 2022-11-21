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21 تشرين الثاني 2022 - 17:03
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خلدون الشريف لـ "عشرين 30": يجري نقاش اليوم عن كيفية الاتفاف على رئيس تسووي للبنان وهناك كلام بين قوى سياسية وقوى إقليمية حول الخروج برئيس قبل نهاية السنة

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خلدون الشريف لـ &quot;عشرين 30&quot;: يجري نقاش اليوم عن كيفية الاتفاف على رئيس تسووي للبنان وهناك كلام بين قوى سياسية وقوى إقليمية حول الخروج برئيس قبل نهاية السنة
Lebanon News
 
 
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