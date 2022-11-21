خلدون الشريف لـ "عشرين 30": يجري نقاش اليوم عن كيفية الاتفاف على رئيس تسووي للبنان وهناك كلام بين قوى سياسية وقوى إقليمية حول الخروج برئيس قبل نهاية السنة