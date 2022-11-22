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22 تشرين الثاني 2022 - 10:01
22/11/2022 10:01:45
أ.ف.ب نقلا عن القيادة المركزية: القوات الأميركية كانت "بمنأى من الخطر" على وقع ضربات تركية في شمال سوريا
أ.ف.ب نقلا عن القيادة المركزية: القوات الأميركية كانت "بمنأى من الخطر" على وقع ضربات تركية في شمال سوريا
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LBCI News Lebanon
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