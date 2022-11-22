آخر الأخبار
22 تشرين الثاني 2022 - 10:01
Back

أ.ف.ب نقلا عن القيادة المركزية: القوات الأميركية كانت "بمنأى من الخطر" على وقع ضربات تركية في شمال سوريا

أ.ف.ب نقلا عن القيادة المركزية: القوات الأميركية كانت "بمنأى من الخطر" على وقع ضربات تركية في شمال سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
episodes
أ.ف.ب نقلا عن القيادة المركزية: القوات الأميركية كانت &quot;بمنأى من الخطر&quot; على وقع ضربات تركية في شمال سوريا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً