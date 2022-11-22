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22 تشرين الثاني 2022 - 12:11
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مريضة في طرابلس بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+ ... للمساعدة في مركز الصليب الأحمر في طرابلس الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81332073

مريضة في طرابلس بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+ ... للمساعدة في مركز الصليب الأحمر في طرابلس الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81332073 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,طرابلس,مريضة,
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مريضة في طرابلس بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+ ... للمساعدة في مركز الصليب الأحمر في طرابلس الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81332073
Lebanon News
 
 
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