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22 تشرين الثاني 2022 - 12:11
22/11/2022 12:11:52
مريضة في طرابلس بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+ ... للمساعدة في مركز الصليب الأحمر في طرابلس الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81332073
مريضة في طرابلس بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+ ... للمساعدة في مركز الصليب الأحمر في طرابلس الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81332073
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LBCI News Lebanon
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