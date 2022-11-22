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22 تشرين الثاني 2022 - 12:41
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التحكم المروري: 3 جرحى نتيحة تصادم بين سيارتين على تقاطع الشفروليه وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

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التحكم المروري: 3 جرحى نتيحة تصادم بين سيارتين على تقاطع الشفروليه وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
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