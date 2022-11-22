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22 تشرين الثاني 2022 - 15:58
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مخزومي لـ"حوار المرحلة": ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية والمواطنون انتخبوا النواب ليقوموا بواجبهم وينتخبوا رئيس

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مخزومي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية والمواطنون انتخبوا النواب ليقوموا بواجبهم وينتخبوا رئيس
Lebanon News
 
 
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