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22 تشرين الثاني 2022 - 15:54
22/11/2022 15:54:08
فؤاد مخزومي لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن السفير السعودي يميز أحداً وهو يمثل دولة المملكة العربية السعودية وعلاقتنا بالمملكة علاقة تاريخيّة
فؤاد مخزومي لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن السفير السعودي يميز أحداً وهو يمثل دولة المملكة العربية السعودية وعلاقتنا بالمملكة علاقة تاريخيّة
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LBCI News Lebanon
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