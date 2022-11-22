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22 تشرين الثاني 2022 - 15:54
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فؤاد مخزومي لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن السفير السعودي يميز أحداً وهو يمثل دولة المملكة العربية السعودية وعلاقتنا بالمملكة علاقة تاريخيّة

فؤاد مخزومي لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن السفير السعودي يميز أحداً وهو يمثل دولة المملكة العربية السعودية وعلاقتنا بالمملكة علاقة تاريخيّة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,مخزومي,فؤاد,
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فؤاد مخزومي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا أعتقد أن السفير السعودي يميز أحداً وهو يمثل دولة المملكة العربية السعودية وعلاقتنا بالمملكة علاقة تاريخيّة
Lebanon News
 
 
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