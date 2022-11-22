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22 تشرين الثاني 2022 - 16:03
22/11/2022 16:03:58
مخزومي لـ"حوار المرحلة": لم يطلب مني السفير السعودي يوماً أن أنتخب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية
مخزومي لـ"حوار المرحلة": لم يطلب مني السفير السعودي يوماً أن أنتخب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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