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22 تشرين الثاني 2022 - 16:03
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مخزومي لـ"حوار المرحلة": لم يطلب مني السفير السعودي يوماً أن أنتخب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية

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مخزومي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لم يطلب مني السفير السعودي يوماً أن أنتخب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية
Lebanon News
 
 
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