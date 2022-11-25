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25 تشرين الثاني 2022 - 01:12
25/11/2022 01:12:55
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية: 5 حوادث و9جرحى
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية: 5 حوادث و9جرحى
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LBCI News Lebanon
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