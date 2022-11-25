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25 تشرين الثاني 2022 - 04:02
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سجيع عطيه للـLBCI: هناك وضع حساس وخجل لدى أغلب النواب والجميع ممتعض وأفكّر جدياً بعدم المشاركة بجلسات انتخاب الرّئيس إذا بقي الوضع على حاله

سجيع عطيه للـLBCI: هناك وضع حساس وخجل لدى أغلب النواب والجميع ممتعض وأفكّر جدياً بعدم المشاركة بجلسات انتخاب الرّئيس إذا بقي الوضع على حاله Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,للـLBCI,عطيه,سجيع,
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سجيع عطيه للـLBCI: هناك وضع حساس وخجل لدى أغلب النواب والجميع ممتعض وأفكّر جدياً بعدم المشاركة بجلسات انتخاب الرّئيس إذا بقي الوضع على حاله
Lebanon News
 
 
 
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