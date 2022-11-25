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25 تشرين الثاني 2022 - 04:02
25/11/2022 04:02:00
سجيع عطيه للـLBCI: هناك وضع حساس وخجل لدى أغلب النواب والجميع ممتعض وأفكّر جدياً بعدم المشاركة بجلسات انتخاب الرّئيس إذا بقي الوضع على حاله
سجيع عطيه للـLBCI: هناك وضع حساس وخجل لدى أغلب النواب والجميع ممتعض وأفكّر جدياً بعدم المشاركة بجلسات انتخاب الرّئيس إذا بقي الوضع على حاله
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