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25 تشرين الثاني 2022 - 04:15
25/11/2022 04:15:53
سجيع عطيه للـLBCI: نفكرّ بشكل جدّي ككتلة الاعتدال الوطني أن يكون لدينا مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية ووصلنا لقناعة بعد النقاشات مع بعض الكتل أن التوافق ضروري
سجيع عطيه للـLBCI: نفكرّ بشكل جدّي ككتلة الاعتدال الوطني أن يكون لدينا مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية ووصلنا لقناعة بعد النقاشات مع بعض الكتل أن التوافق ضروري
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