سجيع عطيه للـLBCI: نفكرّ بشكل جدّي ككتلة الاعتدال الوطني أن يكون لدينا مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية ووصلنا لقناعة بعد النقاشات مع بعض الكتل أن التوافق ضروري