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25 تشرين الثاني 2022 - 04:15
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سجيع عطيه للـLBCI: نفكرّ بشكل جدّي ككتلة الاعتدال الوطني أن يكون لدينا مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية ووصلنا لقناعة بعد النقاشات مع بعض الكتل أن التوافق ضروري

سجيع عطيه للـLBCI: نفكرّ بشكل جدّي ككتلة الاعتدال الوطني أن يكون لدينا مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية ووصلنا لقناعة بعد النقاشات مع بعض الكتل أن التوافق ضروري Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشكل,نفكرّ,للـLBCI,عطيه,سجيع,
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سجيع عطيه للـLBCI: نفكرّ بشكل جدّي ككتلة الاعتدال الوطني أن يكون لدينا مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية ووصلنا لقناعة بعد النقاشات مع بعض الكتل أن التوافق ضروري
Lebanon News
 
 
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