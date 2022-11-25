سجيع عطيه للـLBCI: لا نستطيع أن نستمرّ بدون رئيس ونريد رئيساً يبادر للتواصل مع الجميع ولدى كلّ الكتل قابلية للتنازل والمشكلة ليست بالشخص انما بالمهام التي يجب أن يلتف الجميع حولها لتنفيذها