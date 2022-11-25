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25 تشرين الثاني 2022 - 04:26
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سجيع عطيه للـLBCI: لا نستطيع أن نستمرّ بدون رئيس ونريد رئيساً يبادر للتواصل مع الجميع ولدى كلّ الكتل قابلية للتنازل والمشكلة ليست بالشخص انما بالمهام التي يجب أن يلتف الجميع حولها لتنفيذها

سجيع عطيه للـLBCI: لا نستطيع أن نستمرّ بدون رئيس ونريد رئيساً يبادر للتواصل مع الجميع ولدى كلّ الكتل قابلية للتنازل والمشكلة ليست بالشخص انما بالمهام التي يجب أن يلتف الجميع حولها لتنفيذها Lebanon, news ,lbci ,أخبار نستطيع,للـLBCI,عطيه,سجيع,
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سجيع عطيه للـLBCI: لا نستطيع أن نستمرّ بدون رئيس ونريد رئيساً يبادر للتواصل مع الجميع ولدى كلّ الكتل قابلية للتنازل والمشكلة ليست بالشخص انما بالمهام التي يجب أن يلتف الجميع حولها لتنفيذها
Lebanon News
 
 
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