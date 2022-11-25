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25 تشرين الثاني 2022 - 04:26
25/11/2022 04:26:29
سجيع عطيه للـLBCI: لا نستطيع أن نستمرّ بدون رئيس ونريد رئيساً يبادر للتواصل مع الجميع ولدى كلّ الكتل قابلية للتنازل والمشكلة ليست بالشخص انما بالمهام التي يجب أن يلتف الجميع حولها لتنفيذها
سجيع عطيه للـLBCI: لا نستطيع أن نستمرّ بدون رئيس ونريد رئيساً يبادر للتواصل مع الجميع ولدى كلّ الكتل قابلية للتنازل والمشكلة ليست بالشخص انما بالمهام التي يجب أن يلتف الجميع حولها لتنفيذها
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