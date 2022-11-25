آخر الأخبار
25 تشرين الثاني 2022 - 04:41
25/11/2022 04:41:57
حركة المرور على الأوتوستراد الساحلي من الدامور والناعمة حتى خلدة عادت الى طبيعتها
حركة المرور على الأوتوستراد الساحلي من الدامور والناعمة حتى خلدة عادت الى طبيعتها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الساحلي,الأوتوستراد,المرور,حركة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً