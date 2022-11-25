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25 تشرين الثاني 2022 - 08:45
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بوتين يدعو أمهات الجنود الروس إلى عدم تصديق "الأكاذيب" حول الهجوم على أوكرانيا

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بوتين يدعو أمهات الجنود الروس إلى عدم تصديق &quot;الأكاذيب&quot; حول الهجوم على أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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