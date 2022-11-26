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26 تشرين الثاني 2022 - 03:53
26/11/2022 03:53:47
مريض في مستشفى القديس جاورجيوس بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ ... للتبرّع يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 03841106
مريض في مستشفى القديس جاورجيوس بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ ... للتبرّع يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 03841106
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LBCI News Lebanon
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