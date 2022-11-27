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27 تشرين الثاني 2022 - 03:47
27/11/2022 03:47:56
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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LBCI News Lebanon
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