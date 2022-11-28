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28 تشرين الثاني 2022 - 16:15
28/11/2022 16:15:11
مارك ضو لـ"عشرين 30": نحاول تقوية حالة نواب التغيير السياسية على كافة الاراضي اللبنانية ولقاء الثلاثاء النيابي هو من باب الحاجة إلى لقاء تنسيقي مع قوى اخرى لزيادة الفعاليّة في المجلس ولإعطاء عمق للعمل السياسي
مارك ضو لـ"عشرين 30": نحاول تقوية حالة نواب التغيير السياسية على كافة الاراضي اللبنانية ولقاء الثلاثاء النيابي هو من باب الحاجة إلى لقاء تنسيقي مع قوى اخرى لزيادة الفعاليّة في المجلس ولإعطاء عمق للعمل السياسي
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