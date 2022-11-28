مارك ضو لـ"عشرين 30": نحاول تقوية حالة نواب التغيير السياسية على كافة الاراضي اللبنانية ولقاء الثلاثاء النيابي هو من باب الحاجة إلى لقاء تنسيقي مع قوى اخرى لزيادة الفعاليّة في المجلس ولإعطاء عمق للعمل السياسي