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28 تشرين الثاني 2022 - 16:46
28/11/2022 16:46:09
مارك ضو لـ"عشرين 30": النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته ومن هذا المنطلق قررنا كحزب "تقدم" التصويت لميشال معوض
مارك ضو لـ"عشرين 30": النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته ومن هذا المنطلق قررنا كحزب "تقدم" التصويت لميشال معوض
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