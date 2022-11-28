مارك ضو لـ"عشرين 30": النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته ومن هذا المنطلق قررنا كحزب "تقدم" التصويت لميشال معوض