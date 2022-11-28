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28 تشرين الثاني 2022 - 16:46
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مارك ضو لـ"عشرين 30": النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته ومن هذا المنطلق قررنا كحزب "تقدم" التصويت لميشال معوض

مارك ضو لـ"عشرين 30": النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته ومن هذا المنطلق قررنا كحزب "تقدم" التصويت لميشال معوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,مارك,
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مارك ضو لـ&quot;عشرين 30&quot;: النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته ومن هذا المنطلق قررنا كحزب &quot;تقدم&quot; التصويت لميشال معوض
Lebanon News
 
 
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