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30 تشرين الثاني 2022 - 06:10
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ميشال معوض: طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد لكي نحمي حقوق المودعين وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب

ميشال معوض: طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد لكي نحمي حقوق المودعين وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار بمناقشة,الحكومة,طالبنا,معوض,ميشال,
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ميشال معوض: طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد لكي نحمي حقوق المودعين وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب
Lebanon News
 
 
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