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30 تشرين الثاني 2022 - 06:10
30/11/2022 06:10:59
ميشال معوض: طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد لكي نحمي حقوق المودعين وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب
ميشال معوض: طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد لكي نحمي حقوق المودعين وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب
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LBCI News Lebanon
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