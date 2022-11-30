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30 تشرين الثاني 2022 - 06:15
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معوض: بعد الاتفاق على خطة اقتصادية يجب تشريع كل ما يلزم للاصلاح ونحن كنا قلنا ان الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي سيأكل أكثر من الزيادات التي سيقدموها للقطاع العام

معوض: بعد الاتفاق على خطة اقتصادية يجب تشريع كل ما يلزم للاصلاح ونحن كنا قلنا ان الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي سيأكل أكثر من الزيادات التي سيقدموها للقطاع العام Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق,معوض,
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معوض: بعد الاتفاق على خطة اقتصادية يجب تشريع كل ما يلزم للاصلاح ونحن كنا قلنا ان الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي سيأكل أكثر من الزيادات التي سيقدموها للقطاع العام
Lebanon News
 
 
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