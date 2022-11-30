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30 تشرين الثاني 2022 - 06:15
30/11/2022 06:15:06
معوض: بعد الاتفاق على خطة اقتصادية يجب تشريع كل ما يلزم للاصلاح ونحن كنا قلنا ان الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي سيأكل أكثر من الزيادات التي سيقدموها للقطاع العام
معوض: بعد الاتفاق على خطة اقتصادية يجب تشريع كل ما يلزم للاصلاح ونحن كنا قلنا ان الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي سيأكل أكثر من الزيادات التي سيقدموها للقطاع العام
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LBCI News Lebanon
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