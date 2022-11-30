معوض: بعد الاتفاق على خطة اقتصادية يجب تشريع كل ما يلزم للاصلاح ونحن كنا قلنا ان الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي سيأكل أكثر من الزيادات التي سيقدموها للقطاع العام