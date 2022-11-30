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30 تشرين الثاني 2022 - 06:16
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معوض: هيئة ناظمة بقطاع الكهرباء هو قرار "بدو ربع ساعة" لكنه منذ 3 سنوات لم يقرّ أما الضرائب فهي سريعة

معوض: هيئة ناظمة بقطاع الكهرباء هو قرار "بدو ربع ساعة" لكنه منذ 3 سنوات لم يقرّ أما الضرائب فهي سريعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,بقطاع,ناظمة,هيئة,معوض,
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معوض: هيئة ناظمة بقطاع الكهرباء هو قرار &quot;بدو ربع ساعة&quot; لكنه منذ 3 سنوات لم يقرّ أما الضرائب فهي سريعة
Lebanon News
 
 
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