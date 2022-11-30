ميشال معوض: نحتاج للتشريع سريعا من أجل الوصول للإصلاح والبعض قال "موازنة أفضل من لا موازنة" وأحذر من الموازنة المرتكزة على العجز لأنها ستضرب الاقتصاد بدلا من إصلاحه