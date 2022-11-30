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30 تشرين الثاني 2022 - 06:16
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ميشال معوض: نحتاج للتشريع سريعا من أجل الوصول للإصلاح والبعض قال "موازنة أفضل من لا موازنة" وأحذر من الموازنة المرتكزة على العجز لأنها ستضرب الاقتصاد بدلا من إصلاحه

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ميشال معوض: نحتاج للتشريع سريعا من أجل الوصول للإصلاح والبعض قال &quot;موازنة أفضل من لا موازنة&quot; وأحذر من الموازنة المرتكزة على العجز لأنها ستضرب الاقتصاد بدلا من إصلاحه
Lebanon News
 
 
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