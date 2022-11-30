آخر الأخبار
30 تشرين الثاني 2022 - 06:22
30/11/2022 06:22:26
معوض: ما الضرر من اعادة هيكلة المصارف ومناقشة الخطة بطريقة تحمي اموال المودعين بالتوازي مع الكابيتال كونترول
معوض: ما الضرر من اعادة هيكلة المصارف ومناقشة الخطة بطريقة تحمي اموال المودعين بالتوازي مع الكابيتال كونترول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعادة,الضرر,معوض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً