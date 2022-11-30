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30 تشرين الثاني 2022 - 06:28
30/11/2022 06:28:20
معوض: حجم الحرب علينا "فظيع" ومرتبط بحرب المصالح ويريدون تقطيع خطة بالتهريب ويضعون اللبناني أمام إما الرضوخ لحل على حساب الشعب اللبناني أم هدر الدولارات بالتهريب وسوء الادارة والدعم وغيرها ولن ننجر الى تشريع خطة على حساب اموال المودعين
معوض: حجم الحرب علينا "فظيع" ومرتبط بحرب المصالح ويريدون تقطيع خطة بالتهريب ويضعون اللبناني أمام إما الرضوخ لحل على حساب الشعب اللبناني أم هدر الدولارات بالتهريب وسوء الادارة والدعم وغيرها ولن ننجر الى تشريع خطة على حساب اموال المودعين
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LBCI News Lebanon
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